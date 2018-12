Lžeme všichni a často. Bez lží by společnost nemohla fungovat, říká Mynaříková

dnes | Zkuste si představit, že každému upřímně říkáte, co si o něm myslíte. Brzy by vám nezbylo moc přátel, hlavně těch, co by vám s klidem svěřili tajemství o svém životě. Vždyť ani děti nevychováváme k upřímnosti. Od malička se setkáváme s tím, že lidé kolem nám říkají různé polopravdy a drobné lži. Často proto, že to s námi myslí dobře. Pokud sami lžete, nechtějte po dětech, aby byly pravdomluvné a netrestejte je za každou lež, říká psycholožka Lenka Mynaříková v DVTV Apel.