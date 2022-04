Macenauer: Odstřihnout se od plynu by Rusko nebolelo tak, aby se to Evropě vyplatilo

„Bez ruského plynu bychom se na nadcházející zimu nepřipravili. Bylo by to hodně bolestivé, některé průmyslové provozy by musely být odstaveny a ekonomický propad by mohl být pět až deset procent,” říká ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer. „Bezprostřední kolaps energetiky nehrozí. Na ruském plynu jsme v Česku závislí téměř ze sta procent, problém by ale nastal až v horizontu měsíců,” míní.

