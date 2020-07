Zavřít cokoliv je strašně jednoduché řešení, chtěli jsme omezit šíření viru, aniž by se musely OKD zavřít, debata o zavření dolů byla na stole neustále, ale neobhájili bychom si to. Ohnisko viru je ohraničené, doly mají komplikovanější situaci než Škodovka. Spoléháme na to, že se lidé budou chovat zodpovědně, říká epidemiolog Rastislav Maďar. S Prymulou jsem neměl žádný osobní problém, dodává.