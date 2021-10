Maláčová: Pokuta za neobsazený byt by měla být ve výši nájmu. Chceme lidi motivovat

Efektivní by byla pokuta ve výši průměrného měsíčního nájmu v dané lokalitě. Zda je byt neobsazený, chceme zjistit přes reformu trvalého bydliště, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Jsem co do počtu schválených zákonů jedna z nejúspěšnějších ministryň práce, říká před volbami. Stanovili jsme pět podmínek, za kterých budeme o sestavení vlády jednat s každým, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!