Je to obrovský úspěch, žádnému týmu v Česku se to nikdy nepodařilo. Čtyři roky jsme hodně tvrdě dřeli, abychom toho dosáhli, říkají Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří na nedávném mistrovství světa v curlingu vybojovali postup na olympijské hry v Pekingu. Manželství je výhoda, perfektně se známe a víme, co od sebe čekat. Poznali jsme se na curlingu, jsou tam zajímaví a inteligentní lidé, dodává.