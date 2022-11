„Ten tlak byl neobyčejný. Maradona byl na turnaji hvězdou číslo jedna a doping se tehdy nebral tak hrozně vážně, takže to chtěli řešit až po šampionátu. Já Blattera varoval, že pokud to ututlají, vrátí se jim to jako bumerang. Později jsme si ale s Maradonou potřásli rukama,” líčí švýcarský neurolog českého původu Jiří Dvořák, který byl více než 20 let šéflékařem FIFA.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!