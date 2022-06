Marvanová: Scheinherrovi dohodu s policií nevěřím. Hlubuček mě na radnici šikanoval

„Nevěřím tomu, že by policie s náměstkem Scheinherrem uzavřela dohodu, aby dva roky nic nekonal, i když by měl pocit, že někteří lidé v dopravním podniku kradou. Policie by se k tomu měla vyjádřit,” říká pražská radní Hana Kordová Marvanová. „S Petrem Hlubučkem jsme měli na radnici střety už od roku 2018. Docházelo k šikaně ze strany nadřízeného. Tak agresivní jednání jsem ještě nezažila,” dodává.

