Medvěd na Valašsku? Je to puberťák, nasypal bych mu broky do kožichu, říká Chaloupek

dnes | Hysterie kolem medvěda je živená nedostatkem informací, potřeboval by negativní zkušenost s člověkem, nasypal bych mu pár broků do kožichu, jemu by to nevadilo, pak by si dával pozor, chybí mu výchova, říká senátor a autor večerníčků o medvědech Václav Chaloupek. Kdyby medvěda prý potkal, dokázal by ho podle svých slov zaplašit. Určitě bych před ním neutíkal, to je pro něj výzva, aby prohnal člověka, dodává.