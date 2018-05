Místo jara rovnou léto. Děsí mě, že se naplňují naše modely, období sucha budou delší, říká šéf ČHMÚ

dnes | Takový duben nepamatuji, průměrná teplota byla o 4 až 5 °C vyšší než normálně, líčí ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Odborníci podle něj už dlouho upozorňují na to, že teplá a suchá období se budou prodlužovat. Teď nastává to, co jsme říkali před deseti lety, srážek bude v celkovém souhrnu pořád stejně, spadnou ale v období zimy, kdy vlastně nejsou tolik potřeba, upozorňuje Rieder. Příroda se podle něj dokáže s extrémy srovnat, otázka ale je, jak se my dokážeme srovnat s tím, jak se s tím srovnala příroda. ČHMÚ začátkem května představila dvě mobilní aplikace, které přinášejí předpověď počasí a taky data z radarů.