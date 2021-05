Většina praktiků má pacienta, který stál ve frontě, ale vakcíny se nedožil, protože to trvalo dlouho. Některé ordinace dostaly vakcíny až po dvou měsících, říká lékař Cyril Mucha. Na očkování stále čekají desítky tisíc lidí starších 70 let. Premiér Babiš ale tvrdí, že by se situace měla zlepšit. Takových slibů už jsme slyšeli tolik, že tomu nevěříme, dodává Mucha.