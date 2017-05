Můj šéf dělá svou práci dobře, Sobotka problém vyřešil tak, že utekl, tvrdí ministr Pelikán

dnes | Nevidím důvod, proč by Babiš odcházel, je to nejlepší ministr financí, všechno je to uměle vytvořené, čím méně změn na ministerstvech proběhne, tím lépe, říká ministr spravedlnosti za ANO Robert Pelikán k demisi vlády. Podle senátora za ČSSD Františka Bublana premiér dospěl k názoru, že veřejností kauzy Andreje Babiše nehýbou a nikoho nezajímají. Blížíme se prý k Balkánu.