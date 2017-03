Najdeme dárce pro každého pacienta, Josef Lux by s dnešní léčbou jen bral léky a žil by, říká Jindra

dnes | Najdeme dárce pro každého pacienta, otázka je, jestli najdeme toho optimálního a včas. Roste počet pacientů, kteří dárce potřebují, dříve jsme transplantovali maximálně do 40 let věku, dnes jsou běžní pacienti, kterým je 60 let, říká vedoucí lékař Českého národního registru dárců kostní dřeně Pavel Jindra. Dodává, že leukémie není nemoc, kde by se pacienti dostávali k lékařům pozdě, diagnóza se prý vždy zjistí včas z vyšetření krve.