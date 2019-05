Napsal, že je třeba zabít Zemana. Ošklivé věci nepopíšete líbivými výrazy, říká Lang

dnes | Byla to emotivní nadsázka, je to nerealizovatelné, protože prezident má ochranku. Nejsem si vědom, že bych se dopustil čehokoliv nezákonného, tvrdí radní ODS z Jesenice Martin Lang. Jeho vulgární příspěvek na Facebooku, ve kterém urážel i poslance, už prověřuje policie. Napsal jsem to kvůli tomu, že prezident podepsal zákon o zdanění církevních restitucí, ten je v rozporu s ústavou. Vím to, protože ústavu znám, říká Lang. Sám teď podle svých slov čelí výhrůžkám a zvažuje proti nim právní kroky.