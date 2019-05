Naše členství v EU je extrémně drahé, chceme z Česka udělat daňový ráj, říká Jedlička

dnes | Byrokracie je nadbytečná, jen loni nás stála 200 miliard korun. Náklady na jednotný trh jsou ohromné, kdybychom byli samostatný stát a nepřijímali všechny ty regulace, tak bychom prosperovali, tvrdí lídr kandidátky Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka Vít Jedlička. Bylo nám slibováno, že do sedmi let doženeme platy v Německu, ale to se nestalo. A jak by mohlo, když musí podnikatelé přijmout to obrovské množství byrokracie, kritizuje Jedlička.