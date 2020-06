Slyšel jsem hodně výstupů, ale nic takového. Není to běžná praxe. Věcně je to, co trenér říká, správně, ale forma a vulgarity správně nejsou, hodnotí sportovní psycholog Jiří Šlédr záznam proslovu kouče hokejového dorostu Techniky Brno Martina Stloukala, ve kterém zazněly v i rasistické narážky. K některým výrokům je potřeba přistoupit razantně, tým se k tomu postavil vlažně, myslí si Šlédr.