Nejchytřejší člověk v Česku: Jsem jako žena, daří se mi dělat víc věcí najednou

dnes | Když chci, tak jsem velmi rychlý - při psaní knih, když skládám hudbu nebo maluju, tak to dělám násobně rychleji, říká Karel Kostka, muž s IQ 206 a mimo jiné zakladatel jedné z prvních soukromých středních škol v Česku. O světě toho my lidé víme málo. To, v čem žijeme, je jen nehmotná energie, nevíme, jak funguje vědomí, míní Kostka. Umělá inteligence je podle něj jen marketingový tah. Nikdo ji nemá k dispozici a jen si namlouváme, že něco takového existuje, tvrdí.