Piráti mi říkali, že jsem přeběhlík, na ruskou ambasádu bych ale jako oni slavit nešel, říká Ruml

dnes | Jako pozůstatek devadesátých let si nepřipadám, piráty nezajímá, co jsem dělal dobře nebo špatně. Když jsem se dozvěděl, že mě neschválili, byl jsem vlastně rád, stálo mě to hrozně moc času. Pirátské referendum o jednom člověku se mi nelíbí, říká Jan Ruml, který by rád kandidoval do Senátu. Dodává, že celý život byl zastáncem lidských práv a svobody člověka, nikdy prý žádnou chybu v tomto směru neudělal. Vadí mu také, že piráti slaví na ruské ambasádě, sám by na ruskou ambasádu nikdy nešel.