Bez bolesti to nejde, je to hodně trnitá cesta, musíte být strašný srdcař a mít vůli dotáhnout to do konce, líčí powerlifter Petr Petráš, s výkonem 1 160 kg nový světový rekordman v silovém trojboji. Živí se jako řidič na stavbách. Peníze v tomhle sportu nejsou, proinvestoval jsem do něj dům i auta. Nejsem člověk, který jezdí na závody, kde nemá konkurenci, jako to dneska dělají všichni, dodává.