Na svém vyjádření o zradě Zemana trvám, není to výkřik do tmy, není to poprvé, kdy prezident Zeman ukazuje prstem na toho, koho ve vládě chce a koho ne, je to vyhrožování prezidenta premiérovi, říká senátorka z ODS Miroslava Němcová. Prezident útočí na novináře, podkopává bezpečnostní služby. Doba rozhodnutí o mé kandidatuře na prezidentku není teď, do podzimních voleb to nebude, dodává.