Nesnáším zimu a cepín už jsem měla píchnutý snad všude, říká ledolezkyně Loužecká

„U ledolezení je normální, že lezete a najednou spadnete. Poprvé na ledu jsem si cepínem urazila kus zubu. Na Aljašce se mi zas podařilo spadnout do ledové trhliny” říká Aneta Loužecká, reprezentantka v lezení na ledu a drytoolingu. „K lezení jsem se dostala náhodou. Po pár lekcích v oddíle mě poslali rovnou na závody. Neměla jsem ani boty a den před tím zjišťovala, co je to bouldering,” dodává.

