Nevěra není vada charakteru, nejsme stavěni na jeden vztah za život, říká Vlášková

dnes | Můžeme milovat několik lidí najednou, nevěra je symptom, ne vada charakteru, lidi jsou nevěrní, protože jim chybí sebevědomí, pochopení nebo sebeúcta, můžeme partnera milovat a přitom ho podvádět, často lidi nevěru nevyhledávají, prostě se to stane, ale kromě chvilkové euforie to ke konstantní spokojenosti nevede, vždy utíkáme před sebou samým, říká psychoterapeutka Nora Vlášková. Podle ní zamilovanost opadává po roce vztahu, potom na něm musíme pracovat, další fáze by měla být založena na úctě a respektu.