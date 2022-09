Nová britská premiérka je pracant. Dal jsem jí hlas, říká český člen konzervativců

„Liz Trussová je člověk, který dokáže věci dotáhnout do konce. A předváděla to v době po brexitu, kdy dotahovala do konce obchodní dohody s dalšími zeměmi světa. Jsme na tom teď mnohem lépe než zbytek Evropy,” říká o třetí ženě v čele britské vlády člen tamních konzervativců Matěj Trávníček, který žije v Londýně. „Hlasoval jsem pro ni, je silnou osobností a velmi silný je i její mandát," dodává.

