Na reakci měli strojvedoucí jen pár vteřin. A nedovedu si představit, že by neudělali maximum pro to, aby následky srážky odvrátili, říká předseda Aliance drážního provozu Jan Zazvonil. Při střetu rychlíku a osobního vlaku na Domažlicku zemřeli tři lidé a desítky dalších se zranily. Kdyby byl na trati nainstalovaný evropský vlakový zabezpečovač, tak by následky nebyly takové, dodává.