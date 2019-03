Odklonit boeingy s Čechy bylo zbytečné, byl to stres pro lidi i piloty, říká Mündel

dnes | Přijde mi trochu přepjaté, že letadla byla odkloněna ze svého letu a musela přistát na náhradním letišti, umím si představit, že když posádka dostala zprávu, že nemůže do evropského vzdušného prostoru, byla ve stresu, míní bývalý pilot Karel Mündel. Za problémy s modelem Boeing 737 MAX 8 podle něj může stát i snaha ušetřit na nákladech. Byznys jde někdy až za hranu, piloti by ale měli být vycvičení a schopní zasáhnout v okamžiku, kdy si elektronika dělá, co chce, říká Mündel.