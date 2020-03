Odložit olympiádu v Tokiu je dobré rozhodnutí, ale bylo překotné, mohlo proběhnout víc v klidu a stálo by to míň peněz, myslí si sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Není to okresní přebor, je to obrovská akce celosvětového dopadu. Japonci jsou ale zvyklí jet podle plánu a věřím, že teď organizátoři přehodí na nový plán a pojedou směr příští rok, dodává.