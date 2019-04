Opice od indiánů mi nechutnala, netušil jsem, že jím nový živočišný druh, říká Dungel

dnes | Indiáni mi říkají, že jsem hloupý, když se nebojím pralesa, zvířata ale nejsou nebezpečná, nebezpeční jsou jen lidé, líčí malíř a vystudovaný biolog Jan Dungel. Už bezmála tři desítky let jezdí do Amazonie kreslit tamní živočichy. A indiáni mu pomáhají. Lidí se bojí, je těžké s nimi navázat kontakt, neumí španělsky, ale přesto se každý večer smějeme u ohně, říká. Při jedné z výprav mu připravili k večeři opici a on až s odstupem několika let zjistil, že šlo o dosud nepopsaný druh primáta.