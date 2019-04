Otipka: Razie v growshopech? Vyřadili nás z trhu, bylo to zoufalství, konopí nemáme

dnes | Totální vítězství u soudu by byla omluva, zrušení trestu a vrácení všech zabavených věcí, já jsem dostal šanci se další dva roky soudit. Soudy probíhaly jak z 50. let, byl jsem potrestán za to, že jsem začal mediálně vystupovat. Policie lepila příběh tak, aby to vyznělo, jak někdo chtěl, říká Michal Otipka, spolumajitel growshopu. Ústavní soud vyhověl jeho stížnosti, konstatoval, že během policejního zátahu na growshopy v roce 2013 došlo k zabrání zboží v nepřiměřeném rozsahu. Počet growshopů narostl, my nemáme nic, co by bylo spojeno s konopím, dodává.