Česká vláda zvolila strategii, že dokud nemocnice vydrží, tak se nic neděje, přineslo to velký počet mrtvých. Virus měl hodně prostoru, nalezl to nejhorší, co mohl, ale dál mutuje. Sekvenování nikdo neřídí, říká Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Rozvolňoval bych až při tisíci nakažených denně, kdy hygienické stanice stačí dotrasovat každého člověka, sedm tisíc denně je moc, dodává.