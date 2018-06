Pálení trenýrek? Zeman je vyhořelý, taková šaškárna má zakrýt něco podstatnějšího, míní Honzejk

dnes | Doufám, že novináři nepodlehnou téhle taškařici a budou hledat to podstatné, říká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Prezident Miloš Zeman na odpoledním brífinku za asistence kancléře Mynáře a hasičů spálil červenou látku imitující trenýrky. O prezidentově vystoupení ve středu informoval média mluvčí Jiří Ovčáček, neoznámil ale, o čem chce hlava státu hovořit. To, jak jím nenáviděná novinářská obec spekuluje, co se bude dít, aby vzápětí sledovala tuhle imitaci, muselo být pro Zemana něco velmi potěšujícího, myslí si Honzejk.