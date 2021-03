Pro oběti je odškodnění zásadní, je to symbol a uznání pochybení státu. Většina žen se sterilizací nesouhlasila, nebo nevěděly co podepisují , papíry jim byly předkládány třeba při cestě na operační sál při císařském řezu. Komunistům šlo o ozdravení populace, cílem bylo zabránit reprodukci Romů, netýkalo se to ale jenom jich, říká právnička z Ligy lidských práv Sandra Pašková.