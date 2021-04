Gastronomie spadla z velké výšky, hotel Alcron byl velmi zasažen, bude to dlouhou dobu trvat, než se to vrátí, Olomouc na turisty tolik nečeká, pustím se tam do něčeho nového, je to vzrušující, říká šéfkuchař Roman Paulus, který po 12 letech opustil hotel Alcron a nyní působí v Olomouci v Lobster Catering. Když jsme ztratili michelinskou hvězdu, bylo mi to líto, už bych ji ale ani nechtěl, dodává.