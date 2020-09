Společnost je rozdělená na ty, kteří opatření chápou, a na ty, kteří by to nepochopili, ani kdyby jim to někdo vysvětloval kyjem po hlavě, líčí z Londýna spisovatelka Iva Pekárková. Na jaře se lidé na ulici vyhýbali, teď se strkají v samoobsluze a na všechno kašlou. Premiér Johnson přišel k rozumu, když covid prodělal. Spočítali, že od začátku už patnáctkrát otočil, je ale dobře, že názor změnil.