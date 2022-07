Pěšky po D1: Zažil jsem šílené věci, i hodina tam je peklo, říká Vladimir 518

Účelem akce nebylo nikoho stresovat, D1 je pro mě symbol problémů Česka, šel jsem tam na sebekritickou pouť, říká raper Vladimir 518, který za 14 dní přešel okolo dálnice trasu z Prahy do Brna. Neříkám, aby lidé chodili z Prahy do Brna, ale měli by si dát aspoň kousek. Přestat jezdit po dálnicích nejsme schopni, ale bylo by dobré si uvědomit, že současná situace není optimální.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!