Rusko nepřistoupilo k čisté reciprocitě, nemohli jsme nereagovat, Kulhánkovo ultimátum je krok správným směrem, teď už bude nutné, aby bylo naplněno. Znamená to zmrazení vztahů s Ruskem na několik let, říká bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. U Hamáčkovy kamufláže ohledně cesty do Moskvy nevím, čemu věřit, také mě překvapuje, že se k Rusku dosud nevyjádřil prezident Zeman, dodává.