Pikora: Líp než Babiš by hospodařili i komunisti, návrh rozpočtu je jen cár papíru

dnes | Nemáme si na co stěžovat, v Česku je líp, ale kdyby tady byla jiná vláda, platilo by to taky. Babiš se veze na vlně, která tu vznikala 10 až 15 let. Jako selhání se ukazuje EET, měl od ní velká očekávání, ale nezvyšuje příjmy rozpočtu tolik, jak se čekalo. Nejabsurdnější je, že komunisti by hospodařili ještě líp než Babiš a ČSSD, říká Vladimír Pikora, ekonom Next Finance. Dodává, že výdaje rozpočtu rostou rychleji než příjmy a nalezené miliardy, které Babiš často prezentuje v médiích, jsou jen marketingový trik na voliče.