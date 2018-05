Pirát Peksa: Na ruské ambasádě slavil i Zeman, bylo to správné rozhodnutí, s Rusy musíme mluvit

dnes | Za fotku u pelmení se omlouvám, chápu, že se nám smějí, ale Ruská federace je stát, který musíme brát v úvahu, chtěl jsem na oslavě mluvit s velvyslancem. Situace v Rusku je špatná. Ruská pirátská strana devět let čeká na registraci. Jsou to problémy, o kterých je třeba mluvit, ale bohužel je těžké najít někoho, s kým by to šlo, říká poslanec a místopředseda Pirátské strany Mikuláš Peksa, který se účastnil oslavy na ruské ambasádě u příležitosti výročí konce druhé světové války. Dodává, že se ve straně snaží mluvit se všemi.