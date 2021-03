To, co vědci očekávali, přišlo. Noční oblohu poblíž islandského Reykjavíku v noci na sobotu ozářila erupce vulkánu. Jde o první takovou událost na poloostrově Reykjanes po 800 letech. Ráno odborníci uvedli, že šlo o menší erupci. Vyšla tak předpověď seismologa Aleše Špičáka, který před časem v DVTV podrobně vysvětloval, co se na Islandu v poslední době děje. Podívejte se na rozhovor.