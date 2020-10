Nejde vyloučit, že skončím, kdo by nebyl naštvaný. Jestli jsme si mysleli, že na jaře to bylo tvrdý, tak teď to bude doopravdy hustý, na situaci v tomto státě jsem rezignoval, snažím se zachránit svůj byznys, na slevy nevěřím, říká šéfkuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich. Podnikání je paralyzováno, spousta lidí přijde o práci, já bych posílal lidem na občanku peníze na živobytí, dodává.