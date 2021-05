Jsem za práci ve Slunečné vděčný. Když vůbec nemůžete hrát před lidmi, je natáčení seriálů nutnost. Srdcařů, kteří by nic takového nedělali, moc není, říká herec Vladimír Polívka. Všichni si můžeme stěžovat, ale snažil jsem se na to nepřistoupit, mnoho lidí je na tom mnohem hůř než herci. Po nástupu do Dejvického divadla jsem byl nervózní, ale všichni se tam chtějí divadlem bavit, dodává.