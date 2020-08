Má obrovský smysl s Tchaj-wanem spolupracovat, zaměstnává u nás 18 tisíc lidí. Pokud vím, tak česko-čínské vztahy tu reprezentuje pár lidí, to téma zbytečně zveličujeme, míní předseda Česko-taiwanské obchodní komory Pavel Diviš, který povede delegaci podnikatelů. Čína je neustále agresivně nastavená, není to pro nás partner. Co nám ona může? Přestat prodávat tenisky? Odvety se nebojím, dodává.