Někdy ztrácím naději, pokud něco neuděláme, bude to jen horší. Ale jsem optimistka, říká Eva Fialová z ANO, která se na půl roku přestěhovala do Předlic, vyloučené lokality v Ústí nad Labem. Spousta lidí tu chodí do práce, i když to není legální zaměstnání. Děti chodí do školy rády. Musíme se soustředit na jejich výchovu, pokud to neuděláme, tak vznikne další generace se stejnými návyky, dodává.