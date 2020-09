Je to moje vášeň. Dělám to, co mě baví, vydělávám si tím a žiju si svůj sen. Když víte, co máte dělat, není to zase tak nebezpečné, říká jedna z nejlepších kitesurfařek světa Paula Novotná, naděje pro olympijské hry v Paříži. Když trénuju padám hodně, měla jsem přetrhané vazy v kolenou, ale posílilo mě to. Nejvíc se mi líbilo v Karibiku, kvůli koronaviru jsem tam uvízla na čtyři měsíce, líčí.