Pras*ků je pořád dost. Ze znásilnění si srandu udělat neumím, říká scenáristka Zemen

„Zjistila jsem, že ze znásilnění si nejde udělat srandu. My tam ten humor nedostaneme, ale ti pras*ci to většinou udělají za nás. Je jich dost a jsou to pořád ti stejní, někteří to ale dělají chytře,” říká Brigita Zemen, jedna ze scenáristek satirického pořadu Branky, body, kokoti, který za pár dní vyjde v knižní podobě. „Nálada ve společnosti se mění, možná to ani není naše zásluha," dodává.

