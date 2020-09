Zavíráme se do virtuálních helem a žijeme v digitálním světě, to ale není budoucnost, kterou my chceme, říká Pavel Kacerle, jeden z autorů hry Live Penalty. Ta umožní lidem u mobilu kopnout na dálku penaltu proti skutečnému brankáři prostřednictvím speciálního stroje. Mašinku můžeme převést třeba do Barcelony. Jednáme s evropskými velkokluby, uvědomují si, kolik fanoušků po světě mají, dodává.