Přednosta ARO: Vidět, jak virus žere plíce, je frustrující. Selhali jsme i my lékaři

„Očkovaní lidé většinou intenzivní péči nepotřebují, ti ostatní se nám pak buď omlouvají, že to nestihli, nebo nám jejich rodiny v igelitkách nosí preparáty, které jim máme dát,” líčí přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace vinohradské nemocnice František Duška. „Do jisté míry je to selhání i nás odborníků. Nebyli jsme schopni komunikovat to, co je jasné a na čem se věda shodne,” dodává.

