Prezident Zeman ústavu neignoruje. Vláda nepadá s jedním ministrem, říká Havlíček

dnes | Je třeba diskuze pana premiéra a pana prezidenta. Není to otázka síly, je to otázka toho, aby se na tom shodli všichni. Nezveličoval bych to, říká vicepremiér Karel Havlíček. Osobně si myslím, že kompetenční žaloba v situaci, kdy má vláda dobré výsledky, není dobré řešení. Jedná se o člena vlády, taková věc se nemůže úspěchat. Není správné něco takového dělat v rámci hodin nebo dní, dodává.