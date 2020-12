Uzavření Británie vyvolalo paniku, je to jako tvrdý brexit, nikdo neví, co bude v lednu. Už dnes ministři hovoří o tom, že velmi přísná opatření budou ještě zpřísněna a potrvají měsíce, říká právník a profesor na univerzitě v Cardiffu Jiří Přibáň. S Brity bude po brexitu například na letištích zacházeno jako s občany třetích zemí, to je hrozná prohra pro Británii i EU, dodává.