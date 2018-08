Příjmení Okamura? Vnímají mě jako symbol, že bratr populisty je křesťan a demokrat, říká Hayato

dnes | Proti Tomiovi se mi daří se vymezovat, většina občanů pochopila, že mám zcela odlišný názor, můj program není Antitomio, ale proevropský, prozápadní a křesťanský, jsem člověk dialogu, říká Hayato Okamura z KDU-ČSL, který kandiduje do Senátu na Praze 8. Dodává, že propagandě a manipulaci se tady říká politický marketing. Babiš je podle něho nebezpečná koncentrace moci v rukou jednoho člověka, musíme prý bojovat za to, aby standardní politické strany při příštích volbách obstály lépe. Zrušení Senátu by podle něj vedlo k další vulgarizaci politiky, on sám prý chce dál nést pochodeň demokracie.