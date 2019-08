Holubová: Proč volíme Babiše? Naše generace musí vychcípat a nastoupí noví bojovníci

dnes | Na Instagramu si povídám s normálními lidmi, na nabídky placené spolupráce neodpovídám. Demonstrace vnímám jako občanskou povinnost, svoboda je pro mě na prvním místě, lidé za svobodu bojovali i mnohem víc. Do politiky mě mockrát lákali, ale odmítla jsem, nemám na to, říká Eva Holubová, herečka a jedna z nejvlivnějších osobností na Instagramu své generace. Dodává, že nechápe, jak může Andrej Babiš chtít řídit stát jako firmu. To on je můj zaměstnanec, nechápu, že ho lidi volí. Zažili jsme, jak věci nebyly, jak byli lidé perzekvovaní, ale lidi možná chtějí zapomenout, jsou to zdevastovaný mozky, dodává.