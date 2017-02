Progresivní daň? Žádný trest pro bohaté, více peněz v peněženkách chudších, říká expert ČSSD

dnes | Pro nás je důležitý každý pracující, není to útok na žádnou třídu, společnost by měla být více solidárnější, z našeho návrhu progresivní daně z příjmu fyzických osob přijdeme o peníze, půjde o negativní zásah do státního rozpočtu, říká ekonomický expert ČSSD Michal Pícl a dodává, že většina společnosti na progresivním zdanění ale vydělá. Daně se prý sníží devadesáti procentům zaměstnanců. V ČR je údajně vysoká nerovnost mezi mzdami a platy, většina lidí podle jeho slov navíc vydělává málo peněz a proto je potřeba jim změnit daně.